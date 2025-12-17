Rezan Epözdemir davasında karar! Tahliye talebine ret tutukluluğa devam
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanmıştı. Epözdemir'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tahliye talebinin reddediliği duruşmada mahkeme Epözdemir’in tutukluluk halinin devamına, Eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı hakkında da adli kontrol kararı hükümlerinin yetersiz kalacağı nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.
10 Ağustos 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili hazırlanan iddianamede 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen Epözdemir'in yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.
Avukat Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla Yargıtay'da yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.
TAHLİYE TALEBİNE RET! TUTUKLULUK SÜRECEK
Davanın ilk duruşmasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Epözdermir'in tahliye talebini reddederek tutukluk halinin devamına karar verdi.
ESKİ SAVCI CENGİZ ÇALLI'YA TUTUKLAMA
Sabah'ra yer alan habere göre sanıklar arasında eski savcı Cengiz Çallı'nın da bulunduğu davada Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca yapılan suç duyurusunu da dikkate alarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle eski Savcı Çallı'nın tutuklanmasına karar verdi.
Davanın sanıkları arasında ayrıca, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Orhan’ın Boran’ı Yiğit Uçan kimdir, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?
- İlçe ilçe duyuruldu! İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- Şendul Şaban nerede, ne zaman çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları
- SGK 1000 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Başvuru şartları neler?
- Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları
- EuroLeague takvimi | Zalgiris-Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Kış manzarasında saklı tüm ren geyiklerini 9 saniyede bulabilir misin?
- Gece sakın böyle uyumayın! Uzmanlar açıkladı: En kötü ve en iyi uyku pozisyonları
- Kaygının nedeni zihnimiz değil, soframızda gizli! Yedikleriniz ruh halinizi bozuyor olabilir
- Türkiye Uzay Ajansı ne zaman kuruldu? TUA görevleri ve hedefleri neler?
- Bilim insanları uyardı: Ruhsal hastalıklar tek başına ortaya çıkmıyor
- Kimyasal yok, makine yok: Sararan yastıklar 2 malzeme ile kar beyazı gibi parlayacak!