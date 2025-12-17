Rezan Epözdemir davasında karar! Tahliye talebine ret tutukluluğa devam

Fotoğraf-A Haber Arşiv

ESKİ SAVCI CENGİZ ÇALLI'YA TUTUKLAMA

Sabah'ra yer alan habere göre sanıklar arasında eski savcı Cengiz Çallı'nın da bulunduğu davada Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca yapılan suç duyurusunu da dikkate alarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle eski Savcı Çallı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Davanın sanıkları arasında ayrıca, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.