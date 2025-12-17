17 Aralık 2025, Çarşamba
Giriş: 17.12.2025 21:59 Güncelleme: 17.12.2025 22:08
Rezan Epözdemir davasında karar! Tahliye talebine ret tutukluluğa devam

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklanmıştı. Epözdemir'in yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tahliye talebinin reddediliği duruşmada mahkeme Epözdemir’in tutukluluk halinin devamına, Eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı hakkında da adli kontrol kararı hükümlerinin yetersiz kalacağı nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.

10 Ağustos 2025'te yapılan operasyonda gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili hazırlanan iddianamede 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen Epözdemir'in yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.

Avukat Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla Yargıtay'da yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

TAHLİYE TALEBİNE RET! TUTUKLULUK SÜRECEK

Davanın ilk duruşmasında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Epözdermir'in tahliye talebini reddederek tutukluk halinin devamına karar verdi.

ESKİ SAVCI CENGİZ ÇALLI'YA TUTUKLAMA

Sabah'ra yer alan habere göre sanıklar arasında eski savcı Cengiz Çallı'nın da bulunduğu davada Yargıtay Beşinci Ceza Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca yapılan suç duyurusunu da dikkate alarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle eski Savcı Çallı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Davanın sanıkları arasında ayrıca, makaron kaçakçılığı yapmakla suçlanan Selahattin Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak, Selahattin Gündüz, eski polis memuru Hakan Kabaca ile Gökhan Aydeniz, Atalay Demirbaş ve Uğur Olgun da yer alıyor.

