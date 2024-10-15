TFF’de istifa kararı! Başkan vekilinin istifası istendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in TFF Yönetim Kurulu tarafından istifasının istendiğini duyurdu.

TFF (FOTO: AA ARŞİV)

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Başkan Vekili İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Lale Cander ise görevden kendisinin istifa ettiğini duyurdu. Cander yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm." ifadelerini kullandı.