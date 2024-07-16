Real Madrid’de Kylian Mbappe için imza töreni! 80 bin kişilik bilet dakikalar içinde tükendi

2021'DE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

Real Madrid, daha önce de Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istemiş ancak bu transfer o dönemde gerçekleşmemişti.

2021 yazında Paris Saint Germain'e Kylian Mbappe için 200 milyon euro teklif eden Real Madrid, görüşmelerden istediği sonucu alamadı.