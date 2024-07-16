Real Madrid'de Kylian Mbappe için imza töreni! 80 bin kişilik bilet dakikalar içinde tükendi
Fransa futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak öne çıkan Kylian Mbappe, bugün Real Madrid ile sözleşme imzalayacak. 80 binden fazla taraftarının katılmasının beklendiği imza töreni için çıkan tüm biletler tükendi. Fransız golcü, Santiago Bernabeu'da düzenlenen devasa törenle İspanyol devine 5 yıllık imzayı attı.
Kylian Mbappe, Real Madrid kariyerine bugün resmen başlayacak. Santiago Bernabeu'da düzenlenecek imza töreni öncesinde sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncu, resmi imzaların atılmasının ardından taraftarın önüne çıktı.
80 binden fazla taraftarının katılmasının beklendiği imza töreni için çıkan tüm biletler tükendi.
Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.
2021'DE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ
Real Madrid, daha önce de Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak istemiş ancak bu transfer o dönemde gerçekleşmemişti.
2021 yazında Paris Saint Germain'e Kylian Mbappe için 200 milyon euro teklif eden Real Madrid, görüşmelerden istediği sonucu alamadı.
SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİ TAKIMDA KALDI
Paris Saint Germain'le 2022'de biten kontratını 1 yılı opsiyonlu 3 yıl uzatan Kylian Mbappe, 2 sezon daha Fransız ekibinde forma giymişti.
Bu sezonun sonunda PSG ile kontratını yenilemeyeceğini duyuran Mbappe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla takıma veda ettimişti
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