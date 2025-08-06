Viral Galeri Viral Liste A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

A101, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla yine dopdolu bir aktüel ürün kataloğuyla karşımızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da "Aldın Aldın" etiketiyle satışa sunulacak ürünler, tüketicilerin yoğun ilgisini çekecek gibi görünüyor. Beyaz eşyadan teknolojik cihazlara, kamp ekipmanlarından mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirimler, bütçe dostu alışveriş imkanı sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:50
A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

A101'in bu haftanın listesinde yer alan ürünler arasında uygun fiyatlı beyaz eşyalar, evde pratiklik sağlayan küçük elektrikli aletler, mutfağın vazgeçilmezi saklama setleri, tencere ve tava grupları öne çıkıyor. Ayrıca araç kullanıcılarına özel bakım ürünleri ve yaz sezonuna özel kamp eşyaları da katalogda dikkat çekenler arasında. Ayrıca bazı ürünlerde de peşin fiyatına 3 taksit imkanı bulunuyor. Tüm detaylar ve ürün listesi haberimizde…

A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

A101 7 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Volta VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet Kırmızı 5.990 TL

Belderia Katlanabilir Bisiklet 5.690 TL

A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

Çocuk Bezi 299 TL

120 ml Makyaj Sabitleyici 149 TL

Göz/Dudak Kalemi 59,50 TL

Kalem Ruj 94,50 TL

Saç Parfümü 79,50 TL

A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

Oyuncak İkili Meslek Araçları 139 TL

Oyuncak Çift Konteynırlı Tır 179 TL

Çekici Kamyonlar 179 TL

Çelik Çocuk Termosu 399 TL

A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...

Lav Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 15 TL

Lav Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 20 TL

Ezme Granit Tava 299 TL

Karnıyarık Tencere 599 TL

Dönen Bambu Sunum Tablası 199 TL

Lux Mini Çöp Kovası 1,1 L 39,50 TL

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