A101 7 AĞUSTOS KATALOĞU | Peşin fiyatına 3 taksit kampanyası: Akülü araba 6.499 TL, dikey süpürge 1.899 TL, Vantilatör 1.499 TL...
A101, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla yine dopdolu bir aktüel ürün kataloğuyla karşımızda. Her hafta olduğu gibi bu hafta da "Aldın Aldın" etiketiyle satışa sunulacak ürünler, tüketicilerin yoğun ilgisini çekecek gibi görünüyor. Beyaz eşyadan teknolojik cihazlara, kamp ekipmanlarından mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirimler, bütçe dostu alışveriş imkanı sunuyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:50