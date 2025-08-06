Rebiülevvel ayı ve Mevlid Kandili tarihleri 2025 | Mevlid Kandili ne zaman, önemi ve faziletleri neler?

Rebülevvel ayının başlamasıyla birlikte İslam aleminin dört gözle beklediği Mevlid Kandili 'nin tarihi merak konusu oldu. Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen bu özel gece, her yıl hicri ve miladi takvim farklılıkları sebebiyle değişik tarihlere denk geliyor. 2025 yılında Mevlid Kandili hangi gün kutlanacak?

2025 yılının önemli hicri aylarından biri olan Rebiülevvel, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak. Safer ayı ise 23 Ağustos akşam ezanı vaktiyle sona erecek ve böylece müminler Rebiülevvel ayının manevi atmosferine adım atacaklar.

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Rebiülevvel Ayının Tarihi ve Dini Önemi

İslam tarihinde Rebiülevvel ayı çok müstesna bir yere sahiptir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre, Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) genel kabul üzere Rebiülevvel ayının 12'sinde, Pazartesi günü dünyaya teşrif etmiştir. Bu kutsal gün, Müslüman toplumlarda sevgi ve bağlılığın en anlamlı ifadesi olarak Mevlid geleneğinin temelini oluşturmuştur.

Bu ay aynı zamanda İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan hicretin de gerçekleştiği aydır. Hz. Ebû Bekir ile birlikte Sevr mağarasına sığınan Resûl-i Ekrem (s.a.v.), 1 Rebiülevvel'de buradan ayrılarak Medine'ye doğru yola çıkmış, 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya ulaşmış ve burada Kubâ Mescidi'nin inşasına başlamıştır.