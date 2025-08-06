Rebiülevvel ayı ve Mevlid Kandili tarihleri 2025 | Mevlid Kandili ne zaman, önemi ve faziletleri neler?

Rebülevvel ayının başlamasıyla birlikte İslam aleminin dört gözle beklediği Mevlid Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen bu özel gece, her yıl hicri ve miladi takvim farklılıkları sebebiyle değişik tarihlere denk geliyor. 2025 yılında Mevlid Kandili hangi gün kutlanacak?
Rebiülevvel Ayı Ne Zaman Başlayacak?
2025 yılının önemli hicri aylarından biri olan Rebiülevvel, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak. Safer ayı ise 23 Ağustos akşam ezanı vaktiyle sona erecek ve böylece müminler Rebiülevvel ayının manevi atmosferine adım atacaklar.
Rebiülevvel Ayının Tarihi ve Dini Önemi
İslam tarihinde Rebiülevvel ayı çok müstesna bir yere sahiptir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre, Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) genel kabul üzere Rebiülevvel ayının 12'sinde, Pazartesi günü dünyaya teşrif etmiştir. Bu kutsal gün, Müslüman toplumlarda sevgi ve bağlılığın en anlamlı ifadesi olarak Mevlid geleneğinin temelini oluşturmuştur.
Bu ay aynı zamanda İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olan hicretin de gerçekleştiği aydır. Hz. Ebû Bekir ile birlikte Sevr mağarasına sığınan Resûl-i Ekrem (s.a.v.), 1 Rebiülevvel'de buradan ayrılarak Medine'ye doğru yola çıkmış, 8 Rebiülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya ulaşmış ve burada Kubâ Mescidi'nin inşasına başlamıştır.
Mevlid Kandili Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi dini günler takvimine göre 2025 Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gününü 4 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece idrak edilecek. Müslümanlar, bu kutlu gecede Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) dünyaya gelişini anmak, dualar etmek ve manevi iklimi derinden hissetmek için camilerde ve evlerinde bir araya gelecek.
Mevlid Kandili'nin Manevi Anlamı ve Önemi
"Mevlid" kelimesi, doğum yeri ve zamanını ifade ederken, Mevlid Kandili ise Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ın dünyaya teşrif ettiği mübarek geceyi simgeler. Rebiülevvel ayının 12. gecesi kutlanan bu anlamlı gece İslam dünyasında rahmet ve bereketin simgesi olarak kabul edilir.
Hz. Peygamber'in ahlakı ve insanlığa sunduğu erdemler, Mevlid Kandili'nde derin bir şekilde hatırlanır. Merhamet, adalet, sabır, cömertlik ve insan sevgisi gibi yüce değerlerin yaşatılması için bir fırsat sunar. Bu gece, bireysel ve toplumsal hayatta rehberimiz olan Peygamberimizin yaşamından ilham alarak ruhlarımızı yenilemek için bir vesiledir.