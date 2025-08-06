Viral Galeri Viral Liste TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri 

TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 ilde toplam 642 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut, ticaret, sanayi ve tarım niteliğindeki arsaların yer aldığı satışlar, iki gün sürecek müzayedelerle gerçekleştirilecek. Arsalar için teklif vermek isteyenlerin, her parselin değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor. Satışların detayları, başvuru şartları ve ödeme planı ise merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 08:23
TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 ili kapsayan kapsamlı bir arsa satışına hazırlanıyor. Konut, ticaret, sanayi ve tarım nitelikli 642 arsa 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, arsanın değerine göre belirlenen katılım teminatını yatırmaları gerekiyor.

TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri

Açık Artırmalar Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

Müzayedeler, 5 Ağustos Salı gerçekleşti. Şimdiyse sıra 6 Ağustos Çarşamba günlerinde gerçekleştirilecek açık arttırmalarda. Katılım, hem fiziksel olarak hem de online ortamda mümkün olacak. Vatandaşlar, TOKİ'nin resmî internet sitesi ile birlikte müzayede işlemlerini yürütecek yetkili şirketin platformu üzerinden teklif verebilecek.

TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri

Satış Yapılacak İller Belli Oldu

5 Ağustos Salı günü satış yapılacak iller şunlar:

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.

TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri

6 Ağustos Çarşamba günü ise satış şu illerde yapılacak:

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.

TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri

Katılım Teminatı Ne Kadar?

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin yatırması gereken teminat bedelleri, arsanın muhammen bedeline göre kademeli olarak belirlenmiş durumda. İşte güncel teminat aralıkları:

📍100.000 TL'ye kadar: 10.000 TL

📍100.001 TL – 500.000 TL arası: 50.000 TL

📍500.001 TL – 1.500.000 TL arası: 130.000 TL

📍1.500.001 TL – 3.000.000 TL arası: 350.000 TL

SON DAKİKA