TOKİ arsa satışı 6 Ağustos il listesi | 56 ilde 642 arsa satışı peşinat ve ödeme seçenekleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 56 ilde toplam 642 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut, ticaret, sanayi ve tarım niteliğindeki arsaların yer aldığı satışlar, iki gün sürecek müzayedelerle gerçekleştirilecek. Arsalar için teklif vermek isteyenlerin, her parselin değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor. Satışların detayları, başvuru şartları ve ödeme planı ise merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi