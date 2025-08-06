Viral Galeri Viral Liste E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

Son dönemde tapu dolandırıcılığı vakalarında yaşanan artış, milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Dolandırıcılar, sahte kimlik ve vekalet yöntemleriyle vatandaşların haberi olmadan tapu işlemleri yaparak büyük zararlara yol açabiliyor. Ancak bu tehlikeye karşı E-Devlet üzerinden yapılabilecek çok basit ama kritik bir güncelleme hayat kurtarıyor. Uzmanlar tapu kaydı olan herkesin mutlaka bu işlemi gerçekleştirmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:44
E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

Kimlik bilgileri günümüzde hemen her işlemde kullanılıyor. Kargo teslimatından alışverişe, resmi işlemlerden bankacılığa kadar kişisel verilerimiz farklı kurumlarda yer alıyor. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler bu bilgileri ele geçirip tapu üzerinde sahte işlemler yapabiliyor. Son aylarda arsa sahibi kılığına girerek gayrimenkul satmaya çalışan dolandırıcıların yakalanması, bu tehdidin ciddiyetini bir kez daha gösterdi.

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E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

E-Devlet'te Tapu Güvenliği İçin Yeni Adım

Tapu üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı E-Devlet'te önemli bir önlem devreye alındı. "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" sayesinde, üzerinize kayıtlı taşınmazlarda sizden habersiz işlem yapılmasının önüne geçiliyor. Bu ücretsiz güvenlik adımı ile beyan kaydı oluşturduğunuzda, tapuda herhangi bir işlem gerçekleşmeden önce mutlaka sizin onayınız gerekiyor.

İşte yapmanız gerekenler

E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

Tapunuzu e-Devlet Üzerinden 3 Adımda Kilitleyin!

1️⃣turkiye.gov.tr adresine gidin ve T.C. kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın.

2️⃣Arama kısmına "Web Tapu" yazın ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hizmetine tıklayın.

3️⃣Açılan sayfanın sol menüsünden "Beyan İşlemleri" sekmesine girin. Ardından "İşlem Yapılmaz Beyanı Tesisi" seçeneğini kullanarak tapunuza işlem kısıtı koyun.

Bu işlem sayesinde, siz onay vermeden tapunuzla ilgili hiçbir işlem yapılamaz. Taşınmaz güvenliğiniz için bu adımı mutlaka atın.

E-DEVLET TAPU KİLİTLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

Uzmanlar, E-Devlet hesabınızda "Tapu Telefon Bilgileri" bölümüne mutlaka cep telefonu numaranızı eklemeniz gerektiğini belirtiyor.

E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

Güncelleme Nasıl Yapılır?

1️⃣E-Devlet sistemine giriş yapın.

2️⃣Arama çubuğuna "tapu telefon bilgileri" yazın.

3️⃣Eğer "Tapu sisteminde daha önce kayıtlı bir telefon numaranız bulunmamaktadır" uyarısı çıkarsa hemen "Telefon numarası kaydet" seçeneğine tıklayın.

4️⃣Bilgilendirme metnini dikkatlice okuyup onaylayın.

5️⃣Telefon numaranızı ekleyin ve cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu sisteme girerek işlemi tamamlayın.

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