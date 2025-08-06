E-devlet tapu kilitleme EKRANI | Eviniz habersizce satılabilir: Bu adımı atmayan risk altında

Son dönemde tapu dolandırıcılığı vakalarında yaşanan artış, milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Dolandırıcılar, sahte kimlik ve vekalet yöntemleriyle vatandaşların haberi olmadan tapu işlemleri yaparak büyük zararlara yol açabiliyor. Ancak bu tehlikeye karşı E-Devlet üzerinden yapılabilecek çok basit ama kritik bir güncelleme hayat kurtarıyor. Uzmanlar tapu kaydı olan herkesin mutlaka bu işlemi gerçekleştirmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi