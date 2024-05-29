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Barcelona'nın yeni teknik direktörü Hansi Flick oldu

Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Barcelona’nın yeni teknik direktörü Hansi Flick oldu

Son dakika haberi...Barcelona, Xavi Hernandez'in ayrılmasının ardından Teknik Direktörlük koltuğuna Hansi Flick'in getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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