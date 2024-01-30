Asya Kupası'nda büyük bir heyecan yaşanıyor ve Suudi Arabistan ile Güney Kore arasındaki müsabaka futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçla ilgili merak edilen konulardan biri de karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceği. Peki Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?