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Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Asya Kupası'nda heyecan dorukta, Suudi Arabistan ve Güney Kore mücadelelerine hazırlanıyor. İki güçlü takım arasındaki bu kritik karşılaşmanın öncesinde, taraftarlar maçın yayın saati, hangi kanalda izlenebileceği ve muhtemel 11'leri gibi detayları merak ediyor. Peki Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Asya Kupası'nda büyük bir heyecan yaşanıyor ve Suudi Arabistan ile Güney Kore arasındaki müsabaka futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçla ilgili merak edilen konulardan biri de karşılaşmanın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceği. Peki Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUUDİ ARABİSTAN-GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan - Güney Kore maçı 30 Ocak Salı günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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