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Şampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! 3 sezon boyunca TRT'den yayınlanacak

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Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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Şampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! 3 sezon boyunca TRT’den yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

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