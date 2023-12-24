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beIN Sports 1 canlı izle 24 Aralık 2023 | FB-GS derbi maçını veren kanallar listesi! Canlı yayın internetten nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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beIN Sports 1 canlı izle 24 Aralık 2023 | FB-GS derbi maçını veren kanallar listesi! Canlı yayın internetten nasıl izlenir?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Türk futbolunun en çekişmeli mücadelelerinden biri olan Trendyol Süper Lig'deki derbi için tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla beklediği önemli bir olay olarak öne çıkıyor. Futbolseverler arama motorlarında "FB-GS derbi maçını veren kanallar listesi"ni araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi canlı nasıl izlenir?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Türk futbolunun zirvesindeki rekabetlerine bir yenisini eklemek üzere Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, tarihi bir çekişmenin bir parçası olarak futbolseverlerin heyecanını doruk noktasına çıkarıyor. Ancak, maçın canlı yayınlanacağı kanalların listesi futbolseverlerin merak konusu haline geldi. Arama motorlarında "FB-GS derbi maçını veren kanallar listesi" gibi sorgular, izleyicilerin maçı hangi platform üzerinden takip edebilecekleri konusundaki bilgileri araştırdığını gösteriyor. İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 24 Aralık yani bugün saat 19.00'ta başlayacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLEME YOLLARI

Öncelikle şunu belirtelim ki dev derbinin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır.

Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports platformundan canlı izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için platforma üyeliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca internet üzerinden beIN Connect platformuna üye olduğunuzda maçı izleyebilirsiniz.

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DEV DERBİNİN YAYINLANDIĞI YABANCI KANALLAR

Bein Sports France 2 HD
BT Sport 1 HD
C More Streaming Sweeden
Livescore App
Paramount + USA
SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD
TV2 Play Norge
TV3 Sport Dansk HD
Viaplay Baltic HD
CBC sport hd
Viaplat Denmark HD

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