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TOD derbi paket fiyatları 2023 ⚽ | Fenerbahçe-Galatasaray tek maç satın alma ne kadar, kaç TL? Süper Lig TOD TV Bein Sports üyeliği nasıl yapılır?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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TOD derbi paket fiyatları 2023 ⚽ | Fenerbahçe-Galatasaray tek maç satın alma ne kadar, kaç TL? Süper Lig TOD TV Bein Sports üyeliği nasıl yapılır?

Günümüzde dijital medyanın hızla gelişmesiyle birlikte, farklı ilgi alanlarına yönelik pek çok dijital içerik platformu ortaya çıkıyor. Bu platformlardan biri olan TOD TV, özellikle futbol tutkunlarının merakla beklediği maçları canlı olarak izleyebilme imkanı sunarak dikkat çekiyor. Özellikle Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gibi önemli karşılaşmaları canlı ve anlık olarak izlemek isteyen futbolseverler, TOD TV'nin sunduğu hizmetleri araştırmaya başladı. Peki Süper Lig TOD TV Bein Sports üyeliği nasıl yapılır?

Günümüzde, her geçen gün çeşitlenen dijital içerik platformları arasında öne çıkan TOD TV, özellikle futbol tutkunlarının ilgisini çekiyor. Platform, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımların karşılaşmalarını canlı ve anlık izleme imkanı sunarak, futbolseverlerin heyecanına ortak oluyor. Peki TOD TV derbi tek maç satın alma var mı, ne kadar?

TRENDYOL SÜPER LİG PAKET FİYATLARI 2023

⚽Süper Dolu Paketi: 199 TL

⚽Sezonluk Süper Lig: 189 TL

⚽Sezonluk Taraftar Paketleri: 99 TL

⚽Aylık Süper Lig Pakeri: 349 TL

TOD NEDİR?

TOD; yeni nesil izleme deneyimi yaşayabileceğin bir platform. Taahhüt ve kurulum olmadan hemen izlemeye başlayabilirsin.

TOD'A NASIL ÜYE OLUNUR?

Spor ve Eğlence paketlerinden sana en uygun olanı seç, paketini kolayca satın alabilirsiniz.

TOD'DA NE İZLEYEBİLİRİM?

Trendyol Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin.

TOD ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

TOD yenileme iptali için alan "Profilim" sekmesinden "Paketlerim" alanına tıklayarak iptal seçeneğine gidebilir ya da Chat kanalımız üzerinden destek alabilirsin.

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