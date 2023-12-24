Fenerbahçe-Galatasaray DERBİ CANLI İZLE beIN Sports | FB-GS derbi saat kaçta, hangi kanalda? 24 Aralık Pazar İLK 11'Ler maç kadrosu...
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbi maçı, dünya çapındaki futbolseverler ve futbol otoriteleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Bu hafta içinde oynanacak olan Süper Kupa maçı ile birlikte, futbolcular bir hafta içinde iki kez nefes kesen derbi mücadelesine çıkacaklar. Fenerbahçe, rakibine sahasında sadece 2 kez mağlup olduğu 23 yıllık bir geleneği savunuyor. İşte FB-GS derbi canlı izleme yolları...
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için heyecan dorukta! Maçta, dünya futbolunun önemli isimlerinden Icardi, Dzeko, Ferdi, Kerem, Tadic, Zaha gibi yıldız futbolcuların performansı merakla bekleniyor. Bu kritik mücadeleyi, ekran başındaki futbolseverler canlı olarak takip edecek. İşte nefes kesen derbinin öncesinde merak edilen tüm detaylar...
DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
FB-GS DERBİ CANLI İZLE
Maç başladığında mücadelenin canlı izleme detayları haberimize eklenecektir.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko
GALATASARAY: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi
VAR HAKEMİ AÇIKLANDI
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu. AVAR'da ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy görev yapacak.
FENERBAHÇE'DE SERDAR AZİZ VE İRFAN CAN KAHVECİ GELİŞMESİ!
Dev derbiye saatler kala Fenerbahçe cephesinden ilk 11 ile ilgili haberler gelmeye başladı. Ertan Süzgün'ün haberine göre sakatlığı bulunan Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek. Fred'in yokluğunda orta alanda İrfan Can Kahveci görev yapacak. Sağ kanatta da Cengiz Ünder oynayacak.
SOL BEK BARIŞ ALPER'DE!
Derbide Galatasaray'ın sol bekinde Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor.
EZELİ REKABETTE 398. RANDEVU…
Fenerbahçe ve Galatasaray bugün 398. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. 397 maçta Fenerbahçe'nin 148 galibiyeti bulunurken; Galatasaray ise 127 kez kazandı. 122 maçta ise kazanan çıkmadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe – Galatasaray ağlarını 540 kez havalandırırken; Galatasaray rakibine 496 golle karşılık verdi. 114 yıllık rekabette ilk maç birçok kaynağa göre 17 Ocak 1909 tarihinde "Papazın Çayırı"nda gerçekleşmiş ve Galatasaray mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.
66. sezonun oynandığı ligde ise iki takım 132 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 52'sini Fenerbahçe, 37'sini ise Galatasaray kazandı. 43 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 162; Galatasaray ise 130 kez gol sevinci yaşadı.
SON 10 MAÇ SKORLARI
Taraflar arasındaki son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sonuç (FB-GS)
02.11.2018
Türk Telekom Süper Lig 2-2
14.04.2019
Ülker Süper Lig 1-1
28.09.2019
Türk Telekom Süper Lig 0-0
23.02.2020
Ülker Süper Lig 1-3
27.09.2020
Türk Telekom Süper Lig 0-0
06.02.2021
Ülker Süper Lig 0-1
21.11.2021
Nef Süper Lig 2-1
10.04.2022 Ülker Süper Lig 2-0
08.01.2023
Ülker Süper Lig 0-3
04.06.2023
Nef Süper Lig 0-3
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