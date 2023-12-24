Fenerbahçe-Galatasaray DERBİ CANLI İZLE beIN Sports | FB-GS derbi saat kaçta, hangi kanalda? 24 Aralık Pazar İLK 11’Ler maç kadrosu...

Bu maçlarda Fenerbahçe – Galatasaray ağlarını 540 kez havalandırırken; Galatasaray rakibine 496 golle karşılık verdi. 114 yıllık rekabette ilk maç birçok kaynağa göre 17 Ocak 1909 tarihinde "Papazın Çayırı"nda gerçekleşmiş ve Galatasaray mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

66. sezonun oynandığı ligde ise iki takım 132 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 52'sini Fenerbahçe, 37'sini ise Galatasaray kazandı. 43 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 162; Galatasaray ise 130 kez gol sevinci yaşadı.

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