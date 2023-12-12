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Son dakika: Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Son dakika: Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!

Ankaragücü - Rizespor maçında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, hastaneye kendisini ziyarete gelenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Hailil Umut Meler'e yumruklu bir saldırı düzenledi. Saldırı sonra hastaneye kaldırlan Halil Umut Meler kendisini ziyarete gidenlere "Benden bu kadar" diyerek hakemliği bırakacağını söyledi.

A Spor spikeri Cüneyt Şen, "Teyitli bir bilgi aldık. Tahmin edildiği Halil Umut Meler çok üzgün. Kendisini ziyaret edenlere "Benden bu kadar" demiş ve hakemliği bırakacağını söylemiş. Şu anda bu haberi ileten kaynağımın ismini veremem ama bir spor yöneticisine bu kararını iletmiş. Halil Umut Meler daha 37 yaşında UEFA hakemi en erken bırakan isim olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başarılı hakemleri arasına gösterilen 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in bu sene şampiyonlar liginde çeyrek final veya yarı final yönetmesi bekleniyordu. Hakemlerin TFF sistemine girerek mazeret ekledikeri bilgisi geldi.

Öte yandan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından kendisine geldi. Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi görüyor. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecek.

ANKARAGÜCÜ'DEN AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLERİZ

MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Hakemliği bırakma kararı aldı! HAKEMLİĞİ BIRAKMA KARARI ALDI!

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