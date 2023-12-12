Son dakika: Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!

A Spor spikeri Cüneyt Şen, "Teyitli bir bilgi aldık. Tahmin edildiği Halil Umut Meler çok üzgün. Kendisini ziyaret edenlere "Benden bu kadar" demiş ve hakemliği bırakacağını söylemiş. Şu anda bu haberi ileten kaynağımın ismini veremem ama bir spor yöneticisine bu kararını iletmiş. Halil Umut Meler daha 37 yaşında UEFA hakemi en erken bırakan isim olabilir." ifadelerini kullandı.