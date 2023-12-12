Halil Umut Meler’e saldırı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar

MHK BAŞKANI: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'in böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde." ifadelerini kullandı.