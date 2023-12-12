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Halil Umut Meler’e saldırı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Halil Umut Meler’e saldırı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. TFF olağanüstü toplantı kararı aldı. Başkan Mehmet Büyükekşi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Mehmet Büyükekşi, "Suçlular en ağır şekilde cezalandırılacak. Tüm liglerdeki maçları süresiz erteledik. Yeter diyoruz artık hakemlerimiz de insan." dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yaşanan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Başkan Mehmet Büyükekşi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'nin öne çıkan sözleri:

"Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

"HEDEF GÖSTERENLER SORUMLUDUR"

Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

"TÜM MAÇLARI ERTELEDİK"

Tüm maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter! Yeter diyoruz! Her gün hakem suçlamak! Hakemler de insan! Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde... Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin! Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim! Yeter artık!"

"KEMİĞİNDE BİR ÇATLAK VAR"

Soru: Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli.

Soru: Ligler ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın hakemimizi bir ziyaret edelim.

MHK BAŞKANI: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'in böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler’e saldırı | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den önemli açıklamalar. HALİL UMUT MELER’E SALDIRI | TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR.

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