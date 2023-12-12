Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika

Süper Lig'de devam eden 15. haftanın son karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından bir açıklama yapıldı. Büyükekşi, tüm lig maçlarının ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, maçların ne zaman oynanacağı konusundaki detayları merakla beklemeye başladılar. Peki maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne?

MAÇLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?