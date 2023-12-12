Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dakika
Futbol severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği lig maçları, zaman zaman saha içi olaylarla da gündeme gelmektedir. Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ve Rizespor arasındaki mücadelede yaşanan Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından son dakika bir açıklama geldi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçların durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Süper Lig'de devam eden 15. haftanın son karşılaşmasında yaşanan olaylar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından bir açıklama yapıldı. Büyükekşi, tüm lig maçlarının ertelendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, maçların ne zaman oynanacağı konusundaki detayları merakla beklemeye başladılar. Peki maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar? 2023 Süper Lig maçları iptal mi edildi, oynanacak mı, son durum ne?
MAÇLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Süper Lig'in 15. haftasının son maçı olan Ankaragücü - Rizespor maçı sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırılar nedeniyle peş peşe açıklamalar geliyor.
TFF acil toplantı kararı ardından Başkan Mehmet Büyükekşi açıklamada bulundu. Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini bildirdi.
MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi ve maçlar için bir tarih verilmedi. Konu hakkında Büyükekşi, ''Liglerin süresiyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Yarın (12 Aralık) hakemimizi bir ziyaret edelim." sözleri kullanıldı.
HAKEME SALDIRI
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek, Halil Umut Meler'e yumruk attı.
Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı.
Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı. Meler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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