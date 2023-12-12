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Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 08:38
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıya ilişkin son gelişmeler neler? Meler'in sağlık durumu ne durumda? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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