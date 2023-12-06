06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası | Erzurumspor FK-24 Erzincanspor maç sonucu:0-3

Ziraat Türkiye Kupası | Erzurumspor FK-24 Erzincanspor maç sonucu:0-3

SPOR
Giriş Tarihi: 06.12.2023
ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası | Erzurumspor FK-24 Erzincanspor maç sonucu:0-3

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda 24 Erzincanspor, deplasmanda Erzurumspor FK’yı normal süresi 0-0 biten müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA