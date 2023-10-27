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5 PKK'lı terörist daha ex! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde operasyon...

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Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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5 PKK’lı terörist daha ex! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde operasyon...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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