Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? GS, FB, BJK...

Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN