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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? GS, FB, BJK...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? GS, FB, BJK...

Ara transfer dönemi olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak'ta başladı. Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer haberleri yakından takip edilirken, transfer sezonunun hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? İşte cevaplar...

Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor, sorusu son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ara transfer dönemine ilişkin takvim açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin transfer çalışmaları sürerken, gözler transfer sezonunun biteceği tarihe çevrildi. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? İşte haberin detayları...

ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'nin belirlediği takvime göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek.

SÜPER LİG TAKIMLARININ İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİNDEKİ HARCAMA LİMİTLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kurul; yüzde 40 sapmayla Fenerbahçe için 1 milyar 587 milyon lira olarak belirlerken, Galatasaray'a 1 milyar 545 milyon, Trabzonspor'a 1 milyar 42 milyon ve Beşiktaş'a 981 milyon lira harcama limiti verdi.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:

1.Trabzonspor

744.527.045

1.042.337.863

2.Fenerbahçe

1.134.152.391

1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor

206.164.520

288.630.328

4.Medipol Başakşehir

286.872.606

401.621.648

5.Corendon Alanyaspor

185.810.956

260.135.339

6.Beşiktaş

700.774.651

981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor

198.447.905

277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük

133.307.309

186.630.232

9.Adana Demirspor

287.558.866

402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor

269.432.666

377.205.732

11.Kasımpaşa

171.317.390

239.844.346

12.Atakaş Hatayspor

180.937.033

253.311.846

13.Galatasaray

1.104.157.487

1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor

136.325.484

190.855.678

15.Gaziantep FK

267.841.294

374.977.812

16.Bitexen Giresunspor

202.431.404

283.403.965

17.MKE Ankaragücü

236.048.959

330.468.543

18.HangiKredi Ümraniyespor

186.694.743

261.372.640

19.İstanbulspor

195.247.056

273.345.878

Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

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