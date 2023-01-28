Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? GS, FB, BJK...
Ara transfer dönemi olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi 11 Ocak'ta başladı. Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer haberleri yakından takip edilirken, transfer sezonunun hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? İşte cevaplar...
Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor, sorusu son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ara transfer dönemine ilişkin takvim açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin transfer çalışmaları sürerken, gözler transfer sezonunun biteceği tarihe çevrildi. Peki, ara transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022-2023 Süper Lig ikinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? İşte haberin detayları...
ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
TFF'nin belirlediği takvime göre, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitleri şöyle:
|
1.Trabzonspor
|
744.527.045
|
1.042.337.863
|
2.Fenerbahçe
|
1.134.152.391
|
1.587.813.348
|
3.Arabam.com Konyaspor
|
206.164.520
|
288.630.328
|
4.Medipol Başakşehir
|
286.872.606
|
401.621.648
|
5.Corendon Alanyaspor
|
185.810.956
|
260.135.339
|
6.Beşiktaş
|
700.774.651
|
981.084.511
|
7.Fraport TAV Antalyaspor
|
198.447.905
|
277.827.066
|
8.Vavacars Fatih Karagümrük
|
133.307.309
|
186.630.232
|
9.Adana Demirspor
|
287.558.866
|
402.582.412
|
10.Demir Grup Sivasspor
|
269.432.666
|
377.205.732
|
11.Kasımpaşa
|
171.317.390
|
239.844.346
|
12.Atakaş Hatayspor
|
180.937.033
|
253.311.846
|
13.Galatasaray
|
1.104.157.487
|
1.545.820.482
|
14.Yukatel Kayserispor
|
136.325.484
|
190.855.678
|
15.Gaziantep FK
|
267.841.294
|
374.977.812
|
16.Bitexen Giresunspor
|
202.431.404
|
283.403.965
|
17.MKE Ankaragücü
|
236.048.959
|
330.468.543
|
18.HangiKredi Ümraniyespor
|
186.694.743
|
261.372.640
|
19.İstanbulspor
|
195.247.056
|
273.345.878
Bu arada kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
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