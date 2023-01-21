21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş Aboubakar transferini açıkladı

Son dakika: Beşiktaş Aboubakar transferini açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Aboubakar transferini açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar ile transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA