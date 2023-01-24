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Galatasaray'ın sol bek transferinde son viraj

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Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Galatasaray’ın sol bek transferinde son viraj

Sarı-Kırmızılılar'da uzun süredir devam eden sol bek operasyonunda artık bir sonuca varılması hedefleniyor. Galatasaray, Uğur Çiftçi ve Güray Vural konusunda görüşmelerine devam ederken listedeki bir diğer ismi de alternatifler arasında tutuyor.

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