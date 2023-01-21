Galatasaraylı Seferoviç Başakşehir'e mi? Bomba transfer iddiası sonrası Emre Belözoğlu'ndan açıklama
Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından transfere yönelik açıklamalarda bulundu. Belözoğlu Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Haris Seferovic transferi için de net ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"NDAYİSHİMİYE İLE İLGİLİ KULÜP AÇIKLAMA YAPACAKTIR"
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e transfer olacağı iddia edilen Youssef Ndayishimiye ilgili yöneltilen soruya Belözoğlu, "Bugün cezalıydı. Çok ciddi gelişim gösterdi. Kulübümüze çok hizmeti oldu ama kulübümüz bu konuyla alakalı açıklama yapacaktır. Oyuncumuzun gösterdiği performanstan mutluyum. Kulüp karar alırsa bunu yakın sürede size açıklar" cevabını verdi.
"YASİN ÖZCAN'IN YOLU AÇIK OLSUN"
Emre Belözoğlu, müsabakada forma giyen Kasımpaşa'nın genç futbolcusu Yasin Özcan ile ilgili de "Gençlerin futbol dünyasına kazandırılması çok önemli. Selçuk hocayı tebrik ediyorum. Genç oyuncuyu katması çok değerli. Çok güzel gol attı. Yolu açık olsun. İnşallah Türk futbolu değerli bir futbolcu kazanır" değerlendirmesini yaptı.
SEFEROVİC AÇIKLAMASI
İsmi Başakşehir ile anılan Haris Seferovic'in sorulması üzerine Belözoğlu, "Okaka bizim için önemli. Keny de elinden geleni yaptı. Okaka'nın biraz daha topu tutma becerisi yüksek, oyunu da biliyor. Keny çok genç. Ondan da beklentimiz var. Seferovic ile ilgili hiçbir girişimiz olmadı. Sezon başında görüştük ama kendisi Galatasaray 'ı tercih etti. Kendisiyle alakalı girişimimiz yok" ifadelerine yer verdi.
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