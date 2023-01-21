Galatasaraylı Seferoviç Başakşehir’e mi? Bomba transfer iddiası sonrası Emre Belözoğlu’ndan açıklama

SEFEROVİC AÇIKLAMASI

İsmi Başakşehir ile anılan Haris Seferovic'in sorulması üzerine Belözoğlu, "Okaka bizim için önemli. Keny de elinden geleni yaptı. Okaka'nın biraz daha topu tutma becerisi yüksek, oyunu da biliyor. Keny çok genç. Ondan da beklentimiz var. Seferovic ile ilgili hiçbir girişimiz olmadı. Sezon başında görüştük ama kendisi Galatasaray 'ı tercih etti. Kendisiyle alakalı girişimimiz yok" ifadelerine yer verdi.