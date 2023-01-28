Giresunspor Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! 28 Ocak Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisine sahip. Sarı-kırmızılılar 45 puanla liderlik koltuğunda otururken, rakibi Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
Giresunspor - Galatasaray maçı, şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip. 9 maçlık galibiyet serisine devam etmek isteyen Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında rakipleri arasındaki puan farkını açmak istiyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı maçta forma giyemeyecek. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve merak edilen her şey...
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Giresunspor Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Senghor, Alper, Savicevic, Murat Cem, Sergio, Görkem, Sainz, Bajic
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
SON 12 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.
GALATASARAY VE OKAN BURUK REKORLAR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Bitexen Giresunspor'la karşılaşacak lider Galatasaray, rakibini yenmesi halinde teknik direktörü Okan Buruk ile farklı alanlarda rekora imza atacak.
Sezon başında başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek yönetiminde yenilenen kadrosuyla etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda üst üste aldığı 12 galibiyetle tarihi rekorların eşiğinde bulunuyor.
Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 9 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi.
Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.
LİGDE BİR SEZONDA İLK KEZ ÜST ÜSTE 10 MAÇ KAZANACAK
Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.
OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bugün kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.
Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.
Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.
Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.
BURUK, LİGDE TERİM'İ YAKALAYACAK
Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak.
Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.
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- Giresunspor Galatasaray maçı MUHTEMEL 11'LER! 28 Ocak Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
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