22 Ocak 2023, Pazar
Okan Buruk'tan transfer sözleri: Çalışmalar var
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 9'uncu galibiyetini aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, bugün galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Transfer konusunda da konuşan Buruk, "Acelemiz yok ama transfer için çalışmalar var." diyerek detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 22.01.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 01:38
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