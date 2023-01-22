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Okan Buruk'tan transfer sözleri: Çalışmalar var

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste 9'uncu galibiyetini aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, bugün galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi. Transfer konusunda da konuşan Buruk, "Acelemiz yok ama transfer için çalışmalar var." diyerek detayları aktardı.

Giriş Tarihi: 22.01.2023 01:38 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 01:38
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Okan Buruk’tan transfer sözleri: Çalışmalar var

Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün tabii ki maç öncesi beklenen eksikleri, Antalyaspor'u farklı bir oyun oynamaya itti. Antalya defansif yönü öne çıkan, pastan çok mücadeleye dayalı bir rakipti. İlk yarı oyun çok yavaştı, maçın sonuna doğru kontrol ettik, 49 dakika oyunda kalmış top. İlk yarının sonu da komik bir şekilde 2 dakika oynandı uzatmalar. Bu farklılıklar tüm takımlar için. Anlayamadığımız süreler oluyor...

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Okan Buruk’tan transfer sözleri: Çalışmalar var

... Bunun bir ideali olması lazım. Maçın ikinci yarısında ayağa pasla ofansif olarak iyi işler yaptık. Golü de bulduk. Golü yedikten sonra da iyi cevap verdik. Rakibimizin sadece ilk yarıda net performansı vardı. Bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

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Okan Buruk’tan transfer sözleri: Çalışmalar var

"SUÇSUZ İNSANLAR MAÇA GELEMEDİ"

Maçtaki ilave dakikaları yorumlayan Okan Buruk, "Ben sadece bunu kendi adımıza söylemedim. Her maç farklı bir uygulama var. Net olunmalı. Kupa maçında da ilk yarı 7, maç sonu 10 dakika uzatıldı...

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Okan Buruk’tan transfer sözleri: Çalışmalar var

Maçın sonunda 130 km. kadar uzanan bir koşu mesafesi var. Bu neredeyse normal uzatma oynanan maçlarla aynı süre. İlk yarı VAR'da süreleri tutan arkadaşımız süreyi ayarlamadı herhalde. Bu gibi yanlışların sonucu da sahadaki hakemleri etkiliyor ve hakemlere tepki geliyor. Onlar da suçsuz yere itiraza maruz kalıyorlar.

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Okan Buruk’tan transfer sözleri: Çalışmalar var

Bu haftaki üzüntümüz perşembe maçında verilen cezalar. Burada suçsuz insanlar maça gelemedi. Çok adil olduğunu düşünmüyorum. Bu tür cezaların küçük şeylerden verildiğini düşünüyorum.