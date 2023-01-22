Okan Buruk’tan transfer sözleri: Çalışmalar var

Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün tabii ki maç öncesi beklenen eksikleri, Antalyaspor'u farklı bir oyun oynamaya itti. Antalya defansif yönü öne çıkan, pastan çok mücadeleye dayalı bir rakipti. İlk yarı oyun çok yavaştı, maçın sonuna doğru kontrol ettik, 49 dakika oyunda kalmış top. İlk yarının sonu da komik bir şekilde 2 dakika oynandı uzatmalar. Bu farklılıklar tüm takımlar için. Anlayamadığımız süreler oluyor...