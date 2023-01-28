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Son dakika | MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Son dakika | MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti

Son dakika haberi...MHK Başkanı Sabri Çelik ciddi şekilde eleştirilirken, sıcak bir gelişme yaşandı. MHK Başkan Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini verdi.

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