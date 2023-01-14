Ara transfer dönemi 2023 ne zaman bitiyor? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de ikinci transfer sezonu sürüyor

"ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE"

3 bölgeye transfer yapmayı düşündüklerini belirten Kocadağ, "3 bölgede transfer düşünüyoruz. Hocamızın da bize vereceği son rapor önemli. Her maç bu ilerliyor, oyuncuları deniyor. Bizim de iyi bir kadromuz var aslında, iyi oyuncularımız var, daha faydalanamadığımız oyuncular var. Hoca, oyunculardan da fayda görmeye başlarsa belki bazı bölgelerde eksiltebiliriz bu rakamı. Hocanın inşallah öncelikli hedefi halihazırda olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan zaten bir motivasyon ve çıkıştı son 3 maçta da bu galibiyet serilerini devam ettirebilirsek, bence takım da bu motivasyonu tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

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