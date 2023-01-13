Okan Buruk transferi açıkladı! İşte Galatasaray’ın görüştüğü isim! Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi...

"YÜKSELEN FORMUMUZU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"



Taraftarların takıma geldiğinden beri kendisine inanılmaz destek verdiğini belirten Buruk, "Kaybettiğimizde de bana destek verdiler. Benim için en değerli olanı; iyi başlamadığımız 2'nci haftadan sonraki maçta tribünlere çağırmalarıydı. Bu çok önemli, çok değerli. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Laf olsun diye söylemiyorum bunu, gerçekten çok büyük bir sorumluluk taşıyorum üzerimde. Bunu sokakta da dışarda da nereye gidersem gideyim hissediyorum. Geçen hafta onlar için hepimiz için değerli olan bir galibiyete imza attık. Yolumuz daha çok uzun, ilk yarıyı bitirdik, ikinci yarı başlıyor. Daha stresli maçlar başlayacak. Bu yükselen formumuzu devam ettirmek amacımız. Bu çizgiyi daha yukarılara doğru taşıyacağız. Galatasaray taraftarını mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.