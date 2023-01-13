13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst'un yerine transferini bitiriyor...

Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst'un yerine transferini bitiriyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
ABONE OL
Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst’un yerine transferini bitiriyor...

Beşiktaş Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılarda gündeme gelen Vincent Aboubakar transferinde mutlu son çok yakın. Aboubakar'ın kısa sürede İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Sezon başında Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.

2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'da ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Aspor'un haberine göre, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLECEK

Kamerunlu yıldızın Al-Nassr ile fesih görüşmelerinde sona geldiği ve siyah-beyazlıların Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Vincent Aboubakar kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atacak.

Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'ı Kayserispor maçına yetiştireceği öğrenildi.

SÜPER LİG MACERASI

2016 yılında Beşiktaş , 2.50 milyon Euro karşılığında Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 2016/2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig 'de 27 maçta 12 kez gol sevinci yaşarken, dört kez de asist yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA