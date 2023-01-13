Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst’un yerine transferini bitiriyor...

SÜPER LİG MACERASI

2016 yılında Beşiktaş , 2.50 milyon Euro karşılığında Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 2016/2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig 'de 27 maçta 12 kez gol sevinci yaşarken, dört kez de asist yaptı.