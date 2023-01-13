Aboubakar transferinde mutlu son! Beşiktaş Weghorst'un yerine transferini bitiriyor...
Beşiktaş Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılarda gündeme gelen Vincent Aboubakar transferinde mutlu son çok yakın. Aboubakar'ın kısa sürede İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...
Sezon başında Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar, eski forveti Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.
2.5+1 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-beyazlılar, Al-Nassr'da ayrılması beklenen Kamerunlu futbolcuyla anlaşma sağladı. Aspor'un haberine göre, prosedürlerin halledilmesi durumunda Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞTİRİLECEK
Kamerunlu yıldızın Al-Nassr ile fesih görüşmelerinde sona geldiği ve siyah-beyazlıların Aboubakar ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Vincent Aboubakar kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atacak.
Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'ı Kayserispor maçına yetiştireceği öğrenildi.
SÜPER LİG MACERASI
2016 yılında Beşiktaş , 2.50 milyon Euro karşılığında Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 2016/2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig 'de 27 maçta 12 kez gol sevinci yaşarken, dört kez de asist yaptı.
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