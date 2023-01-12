Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! 20’lik yıldız adayı için 4 milyon euro gözden çıkarıldı

HAYALİ AVRUPA'DA OYNAMAK

Öte yandan Campos'la ilgilenen bir diğer kulüp olarak da İspanya 2. Lig takımlarından Sporting Gijon gösterildi. Campos, İspanyol basınında yaptığı açıklamada ise hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi.

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Omar Campos'un Santos Laguna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.