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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20'lik yıldız adayı için 4 milyon euro gözden çıkarıldı

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! 20’lik yıldız adayı için 4 milyon euro gözden çıkarıldı

İspanyol basınında yer alan haberde Galatasaray sol bek bölgesi için Santos Laguna forması giyen Omar Campos'a teklif yaptığını iddia edildi. Aslan'ın 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Yabancı kontenjanı nedeniyle yerli futbolculara yönelen ve Uğur Çiftçi ile anlaşma sağlayan Galatasaray, TFF'nin 21 yaş altı oyuncu kontenjanından da yararlanmak istiyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, sol bek bölgesi için Omar Campos'a teklif yaptığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN 4 MİLYON EURO

İspanyol basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Santos Laguna'ya 20 yaşındaki sol bek oyuncusunun transferi için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Meksika temsilcisinin ise transfer için beklentisinin 7 milyon euro olduğu ifade edildi.

HAYALİ AVRUPA'DA OYNAMAK

Öte yandan Campos'la ilgilenen bir diğer kulüp olarak da İspanya 2. Lig takımlarından Sporting Gijon gösterildi. Campos, İspanyol basınında yaptığı açıklamada ise hayalinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirdi.

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Omar Campos'un Santos Laguna ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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