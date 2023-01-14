Beşiktaş’ta Weghorst’un yeri doluyor! Sürpriz ismi Emre Kocadağ açıkladı! İşte Kara Kartal’ın iki hedefi...

WEGHORST'UN AYRILIĞI

"Bazı planlar, bazı düşünceler olabilir ama Allah'ın da bir planı var. 4 dakika uzatma verdi, 4'üncü dakikada da gol geldi. O yüzden bu planlardan vazgeçsinler. 2 haftadır, 3 haftadır en az 10 dakika uzayan maçlar, Beşiktaş mağlupken 3 dakika uzatıyorsun, berabereyken 4 dakika uzatıyorsun. Bu iyi giden maça yakışmadı. Weghorts ile bir ayrılık yaşadık. Kesinlikle bir çıkış maddesi yok. Weghorts, 1 senelik bize kiralık oyuncu olarak bize katılmıştı daha sonra bu gelişen olay herkesin malumu. Manchester United'den bir teklif geliyor kulübüne, kulübü de oyuncuyla görüşüyor ve bize bu olay aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Sportif direktörümüz Ceyhun Kazancı görüştü, hocamız görüştü, başkanımızla beraber ben görüştüm. Bu görüşmelerimizde biz kendisine defaten, bonservisini almak istediğimizi, bizimle devam etmesinin bizi sevindireceğini söyledik. Tabii kendisi olayın maddiyatla alakalı olmadığını iletti."