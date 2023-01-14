Fırtına 1 attı 3 aldı! Bakasetas Başakşehir’i yıktı

26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı sağ çaprazından Maxi Gomez'in şutunda, kaleci Volkan Babacan yatarak topu kontrol etti.

53. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı içinden yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

54. dakikada ceza alanı içinde Berkay Özcan'ın pasında uygun durumdaki Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in soldan ortasında ceza alanı içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.

90+6. dakikada Medipol Başakşehir'de Okaka, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.