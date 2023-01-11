Fenerbahçe yeni transferi Samet Akaydın’a formayı giydirdi

Fenerbahçe Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Adana Demirspor Kulübüne 3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.

SELAHATTİN BAKİ: "JESUS'UN TÜRKİYE LİGİ'NDEN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ"

Samet Akaydın için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.

İmzanın ardından duygularını dile getiren Samet ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız, her zaman sahada savaşan bir Samet görecek. Haydi Fenerbahçe." şeklinde konuştu.