11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe yeni transferi Samet Akaydın'a formayı giydirdi

Fenerbahçe yeni transferi Samet Akaydın'a formayı giydirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Fenerbahçe yeni transferi Samet Akaydın’a formayı giydirdi

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ı transfer ettiğini duyurdu. Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Samet Akaydın!" denildi. Akaydın için 3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.

Fenerbahçe ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, savunma hattını Adana Demirspor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile güçlendirdi.

Fenerbahçe Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Adana Demirspor Kulübüne 3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.

SELAHATTİN BAKİ: "JESUS'UN TÜRKİYE LİGİ'NDEN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ"

Samet Akaydın için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.

İmzanın ardından duygularını dile getiren Samet ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız, her zaman sahada savaşan bir Samet görecek. Haydi Fenerbahçe." şeklinde konuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden de geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Samet, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

ROTASYON 5'E ÇIKTI!

Kanarya'da Samet Akaydın transferi sonrasında stoper rotasyonu 5 kişiye çıktı. Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un düzenli oynattığı isimler. Luan Peres ise sakatlığı sebebiyle uzun süredir yoktu. Galatasaray derbisinde ilk defa kulübede oturdu. Serdar Akaydın'ın gelişiyle birlikte Jesus'un istediği gibi stoper sayısı 5'e ulaştı.

Fenerbahçe yeni transferine formayı giydirdi FENERBAHÇE YENİ TRANSFERİNE FORMAYI GİYDİRDİ

3 büyüklerden peş peşe transfer hamleleri! 3 BÜYÜKLERDEN PEŞ PEŞE TRANSFER HAMLELERİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA