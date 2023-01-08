Halil Umut Meler 3. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek! İşte Meler'in derbi karnesi
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev alacak. İşte Meler’in yönettiği derbilerde alınan sonuçlar.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde daha önce 2 kez Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe ve 1 kez de Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görev aldı.
GALATASARAY 2, FENERBAHÇE 1 GALİBİYET ALDI
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 2, Fenerbahçe 1, Beşiktaş da 1 galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.
Meler, bu sezon Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarında da düdük çaldı.
Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:
5.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
21.03.2021
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1
19.07.2020
Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
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