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Son dakika | Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Son dakika | Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

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