Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber! Yıldız isim antrenmanda yer aldı
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi anneannesini kaybeden Lucas Torreira Uruguay'dan dönerken bugünkü antremanda takımla birlikte çalıştı. Yapılan antrenmanda sarı kırmızılıların yıldız ismi Mauro Icardi de yer aldı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başlayıp, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan ülkesinden dönen Lucas Torreira antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca antremanda Mauro Icardi de yer aldı. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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