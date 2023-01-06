Galatasaray’a Fenerbahçe derbisi öncesi müjdeli haber! Yıldız isim antrenmanda yer aldı

Öte yandan ülkesinden dönen Lucas Torreira antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında adaptasyon amaçlı koşu çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca antremanda Mauro Icardi de yer aldı. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.





Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.