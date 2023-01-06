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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? MUHTEMEL 11'LER

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? MUHTEMEL 11’LER

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray, zirve yarışında liderlik koltuğu için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray 36 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 1 puan gerisinde 35 puanla 2. sırada bulunuyor. Peki, dev derbide muhtemel 11'ler nasıl olacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde geri sayım başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği dev derbinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Liderlik için karşı karşıya gelecek iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe -Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.

KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİDE 2 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDEN İLGİNÇ NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.

Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın 113 yıllık geçmişinde, geride kalan 394 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.

EN FARKLI SKORLU MAÇ

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

FENERBAHÇE'NİN FARKLI SKORLU GALİBİYETLERİ

Fenerbahçe, rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.

6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

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