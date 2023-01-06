Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? MUHTEMEL 11’LER

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde geri sayım başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği dev derbinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Liderlik için karşı karşıya gelecek iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? 2023 FB GS maçı hangi gün, saat kaçta? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe -Galatasaray maçı 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, Osayi, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.