08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler! Kadıköy'de zirve mücadelesi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler! Kadıköy'de zirve mücadelesi

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
ABONE OL
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler! Kadıköy’de zirve mücadelesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 3 hafta önce kaybettiği zirveyi geri almak isterken, Galatasaray Kadıköy'den gittiği gibi lider dönmenin hesaplarını yapıyor. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde iki takımdaki son gelişmeler...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Galatasaray Kadıköy'e lider giderken, Fenerbahçe evinde kazanarak zirveyi geri almak istiyor.

FENERBAHÇE YENİDEN ZİRVEDE YER ALMAYI AMAÇLIYOR

Ligde üst üste aldığı Bitexen Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi öncesinde 35 puanla Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

GALATASARAY SON 6 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

SAKATLIĞI GEÇEN ICARDİ FORMA GİYEBİLECEK

Galatasaray'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Arjantinli futbolcunun tedavisi tamamlandı.

Tedbir amacıyla 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynatılmayan Icardi'nin derbide görev alması bekleniyor.

Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile anneanesinin vefatı dolayısıyla gittiği Uruguay'dan dönen Lucas Torreira da derbide forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross ise derbinin kadrosunda yer alamayacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 396. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 131. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

3. kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek 3. KEZ FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ YÖNETECEK
Galatasaray’a derbi öncesi müjdeli haber! GALATASARAY'A DERBİ ÖNCESİ MÜJDELİ HABER!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA