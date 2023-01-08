Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi son gelişmeler! Kadıköy’de zirve mücadelesi

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 396. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.