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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Şov devam edecek

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Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Şov devam edecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de şovlarının devam edeceğini söyledi. Özbek, "5 tane attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor, 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı" dedi.

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