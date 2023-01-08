Galatasaray'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus konuştu: "Galatasaray çok sakindi"

"BEN DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez 1 kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem. Ben daha önce böyle bir şey görmedim"

"OYUNCULARIMIZDA GERGİNLİK VARDI"

"Transferi konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir süre var. Bu maçlara kadar Süper Lig'in en iyi takımı bizdik. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Aradan sonra kötü başladık. Sahada oyuncularda gerginlik vardı." ifadelerini kullandı.