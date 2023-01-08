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Galatasaray'a farklı mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus konuştu: "Galatasaray çok sakindi"

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Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Galatasaray’a farklı mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus konuştu: Galatasaray çok sakindi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Derbi öncesinde rakibinin bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, kazanması durumunda liderliğe yükseleceği karşılaşmada Galatasaray'a farklı kaybederek farkın 4 puana çıkmasını önleyemedi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus "Galatasaray çok sakindi. Rakibimizin önüne geçeceğimiz bir maçtı ama değerlendiremedik, bu maçtan sonra kimse şampiyon olmayacaktı bunu oyuncularıma da maçtan önce söyledim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 39'a çıkartarak, ikinci sırada olan Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, saha içinde birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI

Süper Lig'de son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 7 karşılaşmasını da kazandı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

OKAN BURUK'UN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de son 7 maçını kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kariyerindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Okan Buruk, daha önce 2016-2017 sezonunda Akhisarspor'un başındayken 6 maçlık galibiyet serisi görmüştü.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus derbi sonrası konuştu.

"GALATASARAY ÇOK SAKİNDİ"

Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğunun dışında hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda çok fazla pozisyona girdik. Galatasaray seken bir toptan gol yedik. İkinci yarı iyi başladık ama İrfan'ın gördüğü kırmızı karttan sonra işimiz zorlaştı. Oyun sonrasında koptu. Galatasaray çok sakindi. Rakibimizin önüne geçeceğimiz bir maçtı ama değerlendiremedik, bu maçtan sonra kimse şampiyon olmayacaktı bunu oyuncularıma da maçtan önce söyledim. Bu maçın sonucu ne oyuncular, ne başkan'dan dolayı. O beni buraya getirmek istedi. Sahadaki her şeyin sorumlusu benim.

"BEN DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"Kısa bir süre önceye kadar herkese göre ligin en iyi takımıydık. Şu anda rakibimiz ligde önümüzde. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon 6. kez 1 kişi eksik kaldık. Şu anda çözmemiz gereken en önemli problem. Ben daha önce böyle bir şey görmedim"

"OYUNCULARIMIZDA GERGİNLİK VARDI"

"Transferi konuşmanın önemli olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir süre var. Bu maçlara kadar Süper Lig'in en iyi takımı bizdik. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Aradan sonra kötü başladık. Sahada oyuncularda gerginlik vardı." ifadelerini kullandı.

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