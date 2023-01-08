Canlı | Fenerbahçe-Galatasaray canlı anlatım izle! Dev derbi için nefesler tutuldu! Kadıköy’de ilk 11’ler...

ASLAN EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.