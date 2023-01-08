Canlı | Fenerbahçe-Galatasaray canlı anlatım izle! Dev derbi için nefesler tutuldu! Kadıköy'de ilk 11'ler...
Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu. Tüm Türkiye'nin izleyeceği derbide lider Galatasaray ezeli rakibi karşısında puan veya puanlar alarak yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise Aslan'ı devirip liderlik koltuğuna oturma peşinde. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de 2023 yılının ilk derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
LİDERLİK SAVAŞLARI
Lider Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'den puan alıp liderliğini korumak isterken, Kanarya ise Aslan'ı devirip liderlik koltuğunun yeni sahibi olma peşinde.
DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE
Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Kritik derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE-GALATASARAY 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, King, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış
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KADIKÖY KAPALI GİŞE
Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi.
FENER'DE İKİ EKSİK
Galatasaray karşısında uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile birlikte bireysel çalışmalara başlayan Joao Pedro da kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.
GALATASARAY'DA 4 İSİM SINIRDA
Aslan'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada İstanbul'da oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
ASLAN EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 16 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 13 gol gören Konyaspor ile birlikte bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
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