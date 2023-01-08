08 Ocak 2023, Pazar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray adına golleri Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Icardi kaydetti. Kanarya'ya kendi evinde tattırılan bu hezimet sonrası, Aslan'ın sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe yönetimini ve taraftarlarını çok kızdıracak paylaşımlarda bulunuldu. O paylaşımlardan en dikkat çekeni ise topla verilen "5 YILDIZ" göndermesiydi. İşte o görseller...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 22:32
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