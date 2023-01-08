Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray adına golleri Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Icardi kaydetti. Kanarya'ya kendi evinde tattırılan bu hezimet sonrası, Aslan'ın sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe yönetimini ve taraftarlarını çok kızdıracak paylaşımlarda bulunuldu. O paylaşımlardan en dikkat çekeni ise topla verilen "5 YILDIZ" göndermesiydi. İşte o görseller...