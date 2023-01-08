08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Galatasaray adına golleri Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Icardi kaydetti. Kanarya'ya kendi evinde tattırılan bu hezimet sonrası, Aslan'ın sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe yönetimini ve taraftarlarını çok kızdıracak paylaşımlarda bulunuldu. O paylaşımlardan en dikkat çekeni ise topla verilen "5 YILDIZ" göndermesiydi. İşte o görseller...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.01.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 22:32
  • 1
  • 12
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

"Kadıköy'de 5 gol attık, 3 tanesi sayıldı! Maç sonucu: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray"

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

"Kadıköy'de oynanan son 4 lig maçında 3. galibiyetimizi alıyoruz! 💪 𝐄𝐥 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐢𝐜𝐨 🦁"

  • 3
  • 12
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

"No way ouhahshshshdhdhaah 🤭 📍 Fenerbahçe Stadyumu"

  • 4
  • 12
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

"HANG IT IN THE LOUVRE 🖼️"

  • 5
  • 12
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak paylaşımlar! Topla “5 YILDIZ” göndermesi

"Siz filtrelerden devam @fenerbahce 🤣 Biz #NoFilter 😎"