08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! "Our City, Our Rules"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! "Our City, Our Rules"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'da Fenerbahçe'ye konuk oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maç öncesinde koreografi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı. Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart açıldı. Öte yandan diğer 2 tribünde de dev posterler yer aldı.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 19:56 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 20:05
  • 1
  • 21
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! Our City, Our Rules

KADIKÖY'DE KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maç öncesinde koreografi gösterisinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! Our City, Our Rules

Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! Our City, Our Rules

Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart açıldı. Öte yandan diğer 2 tribünde de dev posterler yer aldı.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! Our City, Our Rules

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi statta takip etti.

Bakan Kasapoğlu, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile izledi.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! Our City, Our Rules

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Mücadelenin başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkartıldı.