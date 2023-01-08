Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken olay pankart! "Our City, Our Rules"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'da Fenerbahçe'ye konuk oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, derbi maç öncesinde koreografi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı. Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart açıldı. Öte yandan diğer 2 tribünde de dev posterler yer aldı.