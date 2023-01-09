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La Liga'da lider Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i yendi

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Giriş Tarihi: 09.01.2023
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La Liga’da lider Barcelona deplasmanda Atletico Madrid’i yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında, Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, liderlikteki yerini sağlamlaştırdı. Barcelona'nın galibiyet golünü 22. dakikada Ousmane Dembele attı.

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