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Kadıköy'de tarihi anlar! Galatasaray'ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça

Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Sarı kırmızılıların golleri Sergio Oliviera, Kerem ve Icardi'den gelirken Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. İşte Galatasaray'ın golleri sonrası sarı kırmızılı oyuncuların gol sevinçleri...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 21:34
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Kadıköy’de tarihi anlar! Galatasaray’ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadıköy’de tarihi anlar! Galatasaray’ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça
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Kadıköy’de tarihi anlar! Galatasaray’ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça
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Kadıköy’de tarihi anlar! Galatasaray’ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça
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Kadıköy’de tarihi anlar! Galatasaray’ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça