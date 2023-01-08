Kadıköy'de tarihi anlar! Galatasaray'ın golleri geldi yıldızlar böyle sevindi! Fenerbahçe evinde paramparça

Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Sarı kırmızılıların golleri Sergio Oliviera, Kerem ve Icardi'den gelirken Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. İşte Galatasaray'ın golleri sonrası sarı kırmızılı oyuncuların gol sevinçleri...