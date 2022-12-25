Galatasaray - İstanbulspor CANLI ANLATIM | İlk 11'ler açıklandı
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takımda cezası bulunan Muslera ile sakatlıkları bulunan Icardi ve Ross mücadelede forma giyemiyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı? Maça dair tüm detaylar ahaber.com.tr'de...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?
Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM
GALATASARAY - İSTANBULSPOR 11'LER
Galatasaray ilk 11: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis
Galatasaray yedekler: Jankat, Dubois, van Aanholt, Seferović, Berkan, Oliveira, Yusuf, Emin, Barış Alper, Mata
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim
MAÇIN HEKEMİ KİM?
Müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
İŞTE GALATASARAY'DA SON DURUM
Lig'de geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı.
Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.
SON 3 MAÇINI KAZANDI
Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.
TAKIMDA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncular, bu maçta karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.
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