25 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray - İstanbulspor CANLI ANLATIM | İlk 11'ler açıklandı

Galatasaray - İstanbulspor CANLI ANLATIM | İlk 11'ler açıklandı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
ABONE OL
Galatasaray - İstanbulspor CANLI ANLATIM | İlk 11’ler açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray NEF Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takımda cezası bulunan Muslera ile sakatlıkları bulunan Icardi ve Ross mücadelede forma giyemiyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı? Maça dair tüm detaylar ahaber.com.tr'de...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

GALATASARAY - İSTANBULSPOR 11'LER

Galatasaray ilk 11: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

Galatasaray yedekler: Jankat, Dubois, van Aanholt, Seferović, Berkan, Oliveira, Yusuf, Emin, Barış Alper, Mata

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

MAÇIN HEKEMİ KİM?

Müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

İŞTE GALATASARAY'DA SON DURUM

Lig'de geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı.

Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

TAKIMDA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular, bu maçta karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

Galatasaraylı Gomis’e TFF 1. Lig’den teklif GALATASARAYLI GOMİS'E TFF 1. LİG'DEN TEKLİF

Trabzon vurgulu koreografi TRABZON VURGULU KOREOGRAFİ
Trabzonspor’dan F. Bahçe’ye olay gönderme TRABZONSPOR'DAN F. BAHÇE'YE OLAY GÖNDERME
Avcı’dan galibiyeti getiren 22 maçlık analiz AVCI'DAN GALİBİYETİ GETİREN 22 MAÇLIK ANALİZ
Trabzonspor’dan F. Bahçe’ye olay gönderme

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA