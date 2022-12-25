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Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesi başladı! CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesi başladı! CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain SaissJosef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.

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