Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: "Vatan bölünmez tektir"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı. Diğer yandan Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.