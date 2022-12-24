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Haberler Galeri Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: "Vatan bölünmez tektir"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: "Vatan bölünmez tektir"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yılport Samsunspor maçı 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı. Diğer yandan Trabzonsporlu taraftarlar, maç öncesi tribünde koreografi gerçekleştirdi. Taraftarlar tarafından hazırlanan koreografi de, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 20:28
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: Vatan bölünmez tektir

Teknik direktör Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de görev verdiği Gbamin, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Bardhi ve Umut Bozok'un yerine Fenerbahçe karşısında Hugo, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür ve Gomez'i tercih etti.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: Vatan bölünmez tektir

Bordo-mavili takımda sezonun 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Edin Visca, 132 günlük aradan sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara döndü.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: Vatan bölünmez tektir

Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası kolundan ameliyat edilen ve Dünya Kupası sırasında iyileşen Boşnak oyuncu, ligde 11 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: Vatan bölünmez tektir

HAMSIK, YİNE YEDEK KULÜBESİNDE

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tribünde Trabzon vurgulu koreografi: Vatan bölünmez tektir

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Hamsik'i kupa maçında da olduğu gibi yine yedek soyundurdu.