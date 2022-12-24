Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: 22 maçlık analizi ettik! "Kasım ayı itibarıyla bekleyin" mesajı vermiştim

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraftarlarını bildiklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ligimizin lideri; kadro derinliği çok fazla olan, oyuncu kalitesi yüksek, planları olan ama net güçlü tarafını güçlü ve güçsüz tarafını da bildiğimiz bir takımdı. Santra başlangıçları ile ilgili bile planları var. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.