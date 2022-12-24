Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: 22 maçlık analizi ettik! "Kasım ayı itibarıyla bekleyin" mesajı vermiştim
Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi ile bomba bir geri dönüş yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maç ardından derbiyi kritik etti. Avcı, "Lige verilen arada 22 maçlık analizi yaptık. 'Kasım ayı itibarıyla bekleyin' diye mesaj vermiştim " dedi. Öte taraftan Avcı, "Bizim transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.
Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraftarlarını bildiklerini ve bunun üzerine çalıştıklarını belirterek, "Ligimizin lideri; kadro derinliği çok fazla olan, oyuncu kalitesi yüksek, planları olan ama net güçlü tarafını güçlü ve güçsüz tarafını da bildiğimiz bir takımdı. Santra başlangıçları ile ilgili bile planları var. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.
"ÇOK İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Kontrolün tamamen ellerinde olduğunu vurgulayan Avcı, "Rakibin 10 kişi kalması ile oyunu domine ettik. Alternatifli bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu oyunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Oyunu daha erken koparmamız lazımdı." ifadelerini kullandı.
"BİZİM TRANSFERE İHTİYACIMIZ YOK, TRABZONSPOR TARAFTARINA İHTİYACIMIZ VAR"
Avcı, karşılaşma boyunca takımlarına destek olan taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Lige verilen arada 22 maçlık analizi yaptık. 'Kasım ayı itibarıyla bekleyin' diye mesaj verdim. Oyun, oyuncunun performansını arttırmak istediğimizin mesajını vermiştim. Önemli galibiyet aldık. Oyuncularım doğru cevaplar verdi. Umarım karşılığını alırız. 25 ay oldu buraya geleli. Son tescilli şampiyon Trabzonspor. 3 kupa almış, yurt dışına oyuncu satmış, ligi domine etmiş bir takım.
Yazdan beri takım üzerinde kara bulutlar var. Bizim transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. Geçen sene birlikte yaptık. Sevgiyi, desteklerini esirgemesinler. Başardık, başaracağımız 3 kupa daha var elimizde. Bunları sonuna kadar kovalamaya çalışacağız. Bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık. Kazanma alışkanlığına devam etmemiz lazım. Üst üste maçlar kazanmamız lazım. Oyunculara, taraftarlara teşekkür ediyorum."
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