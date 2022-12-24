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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e TFF 1. Lig ekibinden teklif

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Giriş Tarihi: 24.12.2022 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’e TFF 1. Lig ekibinden teklif

Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transferler için de yorun mesai harcayan Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'e 1. Lig ekibinden telif geldi. İşte detaylar…

Galatasaray, Süper Lig'de İstanbulspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı ekip diğer taraftan transfer çalışmaları yapıyor.

GALATASARAY'DA TRANSFER GÜNDEMİ

Takviyeler için yoğun mesai harcayan Galatasaray, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de gündemine aldı.

Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, tekrar formayı göğüsledi.

Sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yokluğunda Fransız oyuncu, İstanbulspor maçında 11'de sahaya çıkacak, Seferovic ise yedek soyunacak.

GOMİS'E EYÜPSPOR'DAN TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ilk isim olan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı.

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