Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’e TFF 1. Lig ekibinden teklif

Sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yokluğunda Fransız oyuncu, İstanbulspor maçında 11'de sahaya çıkacak, Seferovic ise yedek soyunacak.

GOMİS'E EYÜPSPOR'DAN TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ilk isim olan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı.