Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e TFF 1. Lig ekibinden teklif
Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak olan Galatasaray çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Transferler için de yorun mesai harcayan Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis'e 1. Lig ekibinden telif geldi. İşte detaylar…
Galatasaray, Süper Lig'de İstanbulspor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı ekip diğer taraftan transfer çalışmaları yapıyor.
GALATASARAY'DA TRANSFER GÜNDEMİ
Takviyeler için yoğun mesai harcayan Galatasaray, takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri de gündemine aldı.
Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis, tekrar formayı göğüsledi.
Sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yokluğunda Fransız oyuncu, İstanbulspor maçında 11'de sahaya çıkacak, Seferovic ise yedek soyunacak.
GOMİS'E EYÜPSPOR'DAN TEKLİF
Sabah'ta yer alan habere göre, TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ilk isim olan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı
- Danıştay 7 farklı branşta personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi
- PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?
- Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?
- Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...
- NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!